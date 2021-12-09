Ракета SpaceX с лабораторией NASA стартовала на орбиту

Тяжёлая ракета-носитель Falcon 9 стартовала на орбиту с малой астрофизической лабораторией Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) NASA.

Об этом говорится в Twitter компании-оператора SpaceX.

Запуск был осуществлен в 01:00 по времени Восточного побережья США (09:00 мск) со стартового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.