Ракета SpaceX с лабораторией NASA стартовала на орбиту
Тяжёлая ракета-носитель Falcon 9 стартовала на орбиту с малой астрофизической лабораторией Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) NASA.
- AP
Об этом говорится в Twitter компании-оператора SpaceX.
Liftoff! pic.twitter.com/v9VAb8UITL— SpaceX (@SpaceX) December 9, 2021
Запуск был осуществлен в 01:00 по времени Восточного побережья США (09:00 мск) со стартового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.
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