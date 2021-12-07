В честь Года науки и технологий выпустили музыкальный альбом «Звуки науки»

Министерство науки и высшего образования России совместно с аудио-продакшен-студией Monoleak выпустили музыкальный альбом «Звуки науки» в честь Года науки и технологий.

Это цифровая аудиальная выставка, где можно узнать о девяти главных научных достижениях года и посмотреть на научные объекты с новой стороны.

Композиции написаны по тем же принципам, по которым работает каждый из объектов, например, коллайдер NICA.

Среди других научных достижений, лёгших в основу музыкальных треков: генетическая технология CRISPR/Cas9, научная установка мегасайенс ЦКП «СКИФ», вакцина «КовиВак», тороидальная камера с магнитными катушками, новые научно-исследовательские суда для исследования водных масс, дна, атмосферы Земли и космического пространства, нейтринный телескоп BAIKAL-GVD и модуль МКС «Наука».

«Музыка — это искусство глубинных эмоций. Именно поэтому мы поставили перед собой задачу поделиться чувством, которое вызывает знакомство с каждым из объектов. Этим также обусловлен выбор стилистического вектора нашей работы — им стала симфония», — заявили в студии Monoleak.

Там отметили, что тембры симфонических инструментов на уровне чувств понятны всем, поэтому их звучание доминирует в альбоме, но и без изюминки не обошлось: электронные тембры, вплетённые в композиции, созданы на синтезаторах SOMA, которые производятся в России.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в Москве во вторник, 7 декабря, начал работу форум Nobel Vision. Open Innovations 2.0. Это продолжение ежегодного форума «Открытые инновации».