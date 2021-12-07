В Москве начал работу форум Nobel Vision. Open Innovations 2.0

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В Москве во вторник, 7 декабря, начал работу форум Nobel Vision. Open Innovations 2.0. Это продолжение ежегодного форума «Открытые инновации».
В Москве начал работу форум Nobel Vision. Open Innovations 2.0
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Ежегодный форум, который теперь называется Nobel Vision, давно зарекомендовал себя в профессиональной среде. Он знакомит с перспективными технологиями, помогает талантливым разработчикам найти партнёров и инвесторов», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

По её словам, Москва традиционно представляет на форуме свой опыт по внедрению инноваций в разных сферах.

Главная тема в 2021 году — Discovering NextTech («Знакомство с технологиями будущего»). Центральной частью программы станет конференция #MoscowVision, где эксперты обсудят связь технологического развития мегаполиса и вызовов, которые стоят перед человечеством.

Nobel Vision. Open Innovations 2.0 — официальное мероприятие Года науки и технологий в России.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что общество «Знание» запустило в России новый просветительский проект «Умные недели».

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