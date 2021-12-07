Чернышенко рассказал о способных заинтересовать мировые рынки российских технологиях

Зампред правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал о новых технологиях, которые страна может предложить мировым рынкам.

«Самым главным примером технологического прорыва России за последнее время стало создание трёх вакцин против COVID-19: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Разработать их в короткие сроки удалось в том числе за счёт уже существующих технологий», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По словам Чернышенко, важным направлением, обеспечивающим технологическое лидерство России, остаются космические исследования и смежные области.

Как напомнил зампред правительства, 2021 год ознаменовался запуском усовершенствованного многофункционального лабораторного модуля «Наука», а также запуском на орбиту спутника «Арктика-М».

«Во всём мире востребованы российские технологии в сфере искусственного интеллекта и информационной безопасности. Технологии искусственного интеллекта в целом являются тем, что может находить применение во всех других сферах», — отметил Чернышенко.

Ранее замначальника технополиса ЭРА по научно-образовательной деятельности Андрей Морозов в беседе с телеканалом «Звезда» заявил, что на территории технополиса открыт центр машинного обучения, призванный реализовать технологии искусственного интеллекта на отечественной платформе.