Вирусолог Чумаков отметил вероятность появления в природе «живой вакцины» от коронавируса

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Среди учёных есть оптимистичное мнение о том, что коронавирус «прошёл вторую фазу эволюции» и стал «менее патогенным», рассказал URA.RU вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Пётр Чумаков.
Вирусолог Чумаков отметил вероятность появления в природе «живой вакцины» от коронавируса
  • РИА Новости

«Есть оптимистичное мнение о том, что сейчас COVID ускоренно прошёл вторую фазу эволюции. Он стал менее патогенным, но при этом одновременно и более заразным, что тоже хорошо, потому что таким образом, может быть, природа создала живую вакцину против коронавируса», — сказал учёный, комментируя появление омикрон-штамма.

По словам вирусолога, есть вероятность, что есть те люди, которые переболеют и перенесут этот штамм коронавируса, «станут устойчивыми к болезнетворным вариантам».

Чумаков призвал последить за тем, как «омикрон» вытесняет болезнетворные штаммы и как это влияет на тяжесть заболевания и количество пациентов на койках интенсивной терапии.

«Все же эти карантинные меры привязаны к возможностям медицины. Если это даст передышку для медицины, то, наверно, мы не увидим больше серьёзных карантинов», — подытожил вирусолог.

Ранее врач-инфекционист Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления случаев «омикрона».

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