Комиссия допустила ракету «Союз» к заправке на космодроме Куру

Госкомиссия в Гвианском космическом центре допустила к заправке ракету-носитель «Союз-СТ», пуск которой ранее переносился.

Об этом информирует «Роскосмос» в своём Telegram-канале.

«Госкомиссия в Гвианском космическом центре допустила к заправке ракету-носитель «Союз-СТ» с разгонным блоком «Фрегат» и космическими аппаратами Galileo FOC», — заявили в госкорпорации.

Старт ракеты ожидается в 3:23 мск 4 декабря.

2 декабря «Роскосмос» сообщил, что пуск ракеты-носителя «Союз-СТ» с навигационными спутниками Galileo с космодрома Куру во Французской Гвиане перенесён на сутки из-за неготовности французской корабельной станции приёма телеметрической информации.