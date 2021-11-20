Пролёт МКС можно будет увидеть невооружённым глазом в России с 21 ноября по 8 декабря
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«На большей части России и в странах ближнего зарубежья 21 ноября наступает очередной сезон вечерних пролётов Международной космической станции», — написал он в Instagram.
Шкаплеров уточнил, что заметить МКС на небе несложно: по яркости она может соперничать с Юпитером и Венерой.
Ранее «Роскосмос» опубликовал кадры частного лунного затмения, которые были сняты спутником «Аист-2Д».