В «Роскосмосе» анонсировали запуск спутников «Экспресс» 6 декабря

Ракету-носитель «Протон-М» с телекоммуникационными спутниками «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» планируется запустить с космодрома Байконур 6 декабря. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

«Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» будут выведены на геостационарную орбиту в два этапа. Ракета-носитель «Протон-М» и разгонный блок «Бриз-М» доставят их на геопереходную орбиту, далее с помощью собственных двигателей коррекции спутники доберутся до точек стояния, где с ними будут проведены лётные испытания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «гарантированный срок службы космических аппаратов — 15 лет».

Космические аппараты «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» были доставлены на космодром Байконур 18 октября.

В настоящее время ведётся их подготовка к запуску.

В июле Госкомиссия подтвердила стартовую готовность ракеты-носителя «Протон-М».