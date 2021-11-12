Спутник «Глонасс-К» №701 вывели из состава орбитальной группировки

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Российский навигационный спутник «Глонасс-К» №701 вывели из состава орбитальной группировки. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на прикладной потребительский центр ГЛОНАСС.
Спутник «Глонасс-К» №701 вывели из состава орбитальной группировки
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Отмечается, что «по сообщению центра управления системой ГЛОНАСС 11.11.2021 г. с 16:37 мск прекращены все работы с КА [космический аппарат] «Глонасс-К» №701 (20-я точка)».

«КА выведен из состава орбитальной группировки ГЛОНАСС», — говорится в сообщении.

В октябре начальник отдела Центра управления системы ГЛОНАСС Рустам Яхин сообщал, что лётные испытания спутника «Глонасс-К» номер №701 успешно завершены. Он был запущен в феврале 2011 года с космодрома Плесецк в Архангельской области. Срок активного существования аппарата составляет десять лет.

Ранее космонавт Денис Ефремов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал ситуацию с космическим мусором.

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