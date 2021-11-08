Жители Урала смогут наблюдать «мини-парад планет» в ноябре

Инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев сообщил, что жители Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа и Пермского края в первой половине начинающейся недели смогут увидеть «мини-парад планет».

Об этом он рассказал в беседе с URA.RU.

«В целом предстоящее событие можно назвать мини-парадом планет: у самого горизонта будет видна Венера, чуть восточнее можно увидеть Луну, затем Сатурн и Юпитер. К сожалению, для парада планет они не находятся в узком поле зрения: на него обычно требуется не более 10 градусов. А здесь их будет разделять почти 50 градусов, если считать от Юпитера до Венеры. Но что-то похожее на парад планет есть», — объяснил Санакоев.

Как уточнил астроном, подобные явления можно будет наблюдать с 8 по 11 ноября.

Ранее научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров в беседе с ФАН рассказал о своей работе.