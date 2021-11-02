В NASA перенесли запуск Crew-3 на МКС

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В NASA приняли решение вновь перенести запуск третьего экипажа на корабле Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) из-за проблем со здоровьем у одного из астронавтов.
В NASA перенесли запуск Crew-3 на МКС
  • Reuters
  • © Thom Baur

Согласно заявлению американского космического ведомства, один из членов экипажа испытывает «незначительные проблемы со здоровьем», которые не связаны с COVID-19. При этом в релизе не уточняется, о ком именно из астронавтов идёт речь.

В агентстве отметили, что ближайшее время для запуска — 23:36 6 ноября (06:36 мск 7 ноября).

Ранее аэрокосмическое агентство США перенесло запуск миссии Crew-3 и SpaceX на МКС из-за неблагоприятных погодных условий на 3 ноября.

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