В NASA перенесли запуск Crew-3 на МКС

В NASA приняли решение вновь перенести запуск третьего экипажа на корабле Crew Dragon к Международной космической станции (МКС) из-за проблем со здоровьем у одного из астронавтов.

Согласно заявлению американского космического ведомства, один из членов экипажа испытывает «незначительные проблемы со здоровьем», которые не связаны с COVID-19. При этом в релизе не уточняется, о ком именно из астронавтов идёт речь.

В агентстве отметили, что ближайшее время для запуска — 23:36 6 ноября (06:36 мск 7 ноября).

Ранее аэрокосмическое агентство США перенесло запуск миссии Crew-3 и SpaceX на МКС из-за неблагоприятных погодных условий на 3 ноября.