Историк прокомментировал дату основания российского флота

Процесс создания российского флота официально начался 325 лет назад — упоминание об этом впервые появилось в государственном документе, отметил в комментарии RT председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий.

«30 октября (или 20 октября по старому стилю) 1696 года принято датировать хранящийся в Российском государственном архиве древних актов документ, содержащий слова «морским судам быть», — рассказал Стрельбицкий в разговоре с RT.

Он добавил, что в целом документ содержал обширный круг предложений царя Петра I и решений Боярской думы, связанных со взятием турецкой крепости Азов, а морские суда упоминаются только в одном его пункте. Однако это имеет важное символическое значение.

«До этого у России уже был парусный корабль «Орёл», предназначенный для приграничной службы в бассейне Каспийского моря, но в решении 1696 года впервые говорится о российских морских судах именно во множественном числе — то есть о флоте как таковом», — подчеркнул историк.

По его словам, это решение было принято на фоне боевых действий России против Османской империи после взятия Азова.

«Первые суда российского флота спускались от Воронежа по Дону для действий на Азовском море. Тогда был сделан первый шаг и к выходу в Чёрное море, на котором Россия впоследствии закрепилась», — рассказал Стрельбицкий.

Он добавил, что ключевую роль в создании российского флота сыграл Пётр I.

«Царь в полной мере осознал роль морской силы в будущем России, создав флот», — отметил специалист.

По словам Стрельбицкого, поэтому почитание личности Петра I ВМФ России абсолютно заслуженно.