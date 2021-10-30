Историк прокомментировал дату основания российского флота

Короткая ссылка
RT
Процесс создания российского флота официально начался 325 лет назад — упоминание об этом впервые появилось в государственном документе, отметил в комментарии RT председатель Московского клуба истории флота Константин Стрельбицкий.
Историк прокомментировал дату основания российского флота
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

«30 октября (или 20 октября по старому стилю) 1696 года принято датировать хранящийся в Российском государственном архиве древних актов документ, содержащий слова «морским судам быть», — рассказал Стрельбицкий в разговоре с RT.

Он добавил, что в целом документ содержал обширный круг предложений царя Петра I и решений Боярской думы, связанных со взятием турецкой крепости Азов, а морские суда упоминаются только в одном его пункте. Однако это имеет важное символическое значение.

«До этого у России уже был парусный корабль «Орёл», предназначенный для приграничной службы в бассейне Каспийского моря, но в решении 1696 года впервые говорится о российских морских судах именно во множественном числе — то есть о флоте как таковом», — подчеркнул историк.

По его словам, это решение было принято на фоне боевых действий России против Османской империи после взятия Азова.

«Первые суда российского флота спускались от Воронежа по Дону для действий на Азовском море. Тогда был сделан первый шаг и к выходу в Чёрное море, на котором Россия впоследствии закрепилась», — рассказал Стрельбицкий.

Он добавил, что ключевую роль в создании российского флота сыграл Пётр I.

«Царь в полной мере осознал роль морской силы в будущем России, создав флот», — отметил специалист.

По словам Стрельбицкого, поэтому почитание личности Петра I ВМФ России абсолютно заслуженно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить