Гинцбург заявил об эффективности «Спутника V» против всех видов штамма «дельта»
«Вакцина «Спутник V» эффективна против всех вариантов, ни один из вариантов не стал более эпидемически значимым по сравнению с исходным вариантом», — цитирует РИА Новости ответ Гинцбурга на вопрос о том, будет ли «Спутник V» эффективен против нового варианта «дельты».
По его словам, новые варианты данного штамма появляются постоянно, но в Москве ни один не превысил десятой доли процента по распространённости.
Ранее Александр Гинцбург заявил, что регистрация детской вакцины от коронавируса ожидается в скором времени.