Гинцбург заявил об эффективности «Спутника V» против всех видов штамма «дельта»

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Вакцина от коронавируса «Спутник V» обеспечивает защиту от всех видов коронавируса, в том числе от нового вида штамма «дельта», заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Вакцина «Спутник V» эффективна против всех вариантов, ни один из вариантов не стал более эпидемически значимым по сравнению с исходным вариантом», — цитирует РИА Новости ответ Гинцбурга на вопрос о том, будет ли «Спутник V» эффективен против нового варианта «дельты».

По его словам, новые варианты данного штамма появляются постоянно, но в Москве ни один не превысил десятой доли процента по распространённости.

Ранее Александр Гинцбург заявил, что регистрация детской вакцины от коронавируса ожидается в скором времени.

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