Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от гриппа и коронавируса
- AP
«Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа», — цитирует сообщение пресс-службы Минздрава РИА Новости.
В министерстве уточнили, что при одновременной вакцинации от коронавируса и гриппа препараты должны вводиться в разные части тела — «например, в левое и правое плечо».
Отмечается, что изменения были внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины «Спутник V».
В министерстве рассказали, что взаимодействие «Спутника V» с вакциной от гриппа было изучено в доклинических исследованиях. Было установлено, что при одновременном введении этих препаратов не снижается их иммуногенность.
Ранее директор департамента по обеспечению глобальной готовности к особо опасным инфекциям Всемирной организации здравоохранения Сильви Бриан сообщила, что несколько исследований показали безопасность одновременной вакцинации от коронавируса и гриппа.
Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что технологическая платформа единой вакцины против COVID-19 и гриппа создана в России, клинические исследования препарата должны начаться в конце 2022 года.