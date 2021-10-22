Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от гриппа и коронавируса

Министерство здравоохранения России разрешило осуществлять одновременное введение вакцин от гриппа и коронавируса.

«Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа», — цитирует сообщение пресс-службы Минздрава РИА Новости.

В министерстве уточнили, что при одновременной вакцинации от коронавируса и гриппа препараты должны вводиться в разные части тела — «например, в левое и правое плечо».

Отмечается, что изменения были внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины «Спутник V».

В министерстве рассказали, что взаимодействие «Спутника V» с вакциной от гриппа было изучено в доклинических исследованиях. Было установлено, что при одновременном введении этих препаратов не снижается их иммуногенность.

Ранее директор департамента по обеспечению глобальной готовности к особо опасным инфекциям Всемирной организации здравоохранения Сильви Бриан сообщила, что несколько исследований показали безопасность одновременной вакцинации от коронавируса и гриппа.

Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что технологическая платформа единой вакцины против COVID-19 и гриппа создана в России, клинические исследования препарата должны начаться в конце 2022 года.