Космонавт Борисенко высказался о перспективах космического туризма

Герой России, лётчик-космонавт Андрей Борисенко высказался о перспективах космического туризма.

«Можно предположить с повышенной степенью вероятности, что должно пройти не менее лет 20—30 для того, чтобы космический туризм стал массовым, хотя бы по сравнению с Турцией. А может быть, даже и больше», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, очень много людей, которые даже не помышляли стать профессиональными космонавтами, хотят посмотреть на Землю со стороны, и это здорово.

«Главное, чтобы это развивалось планомерно, тщательно продумывалось и готовилось, потому что полёты в космос — это опасная затея, и если говорить про туризм, то это один из самых опасных его видов и самый дорогостоящий», — пояснил Борисенко.

Ранее режиссёр ленты «Время первых» Дмитрий Киселёв в беседе с ФАН прокомментировал полёт группы фильма «Вызов» в космос.