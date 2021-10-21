Корабль «Прогресс МС-17» отстыковался от МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-17» отстыковался от Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в «Роскосмосе».

«Есть расстыковка! В 02:41 мск была выдана команда на открытие крюков грузового корабля «Прогресс МС-17». Спустя полторы минуты «грузовик» отстыковался от модуля «Поиск» российского сегмента станции и отправился в 29-часовое «свободное плавание». — говорится в сообщении в Twitter.

Отмечается, что корабль в течение автономного полёта совершит несколько манёвров, максимально отдаляясь от МКС на 185 км.

В Роскосмосе добавили, что стыковка «Прогресса МС-17» к модулю «Наука» запланирована утром в пятницу, 22 октября.

17 октября стало известно, что спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-18», на борту которого находится первый в истории киноэкипаж, приземлился в Казахстане.