NASA перенесло запуск Crew-3 на МКС на 31 октября

Запуск миссии Crew-3 на Международную космическую станцию переносится на 31 октября. Об этом сообщило американское аэрокосмическое агентство NASA.

«NASA и Space X в настоящее время планируют запустить Crew-3 на Международную космическую станцию в воскресенье, 31 октября, в 02:21 по восточному времени (09:21 мск)», — говорится в заявлении.

Дату изменили, чтобы «предоставить дополнительное время для подготовки космического аппарата к запуску».

Как уточняет РИА Новости, ранее запуск был запланирован на 30 октября.

В состав экипажа Crew-3 входят Том Маршберн, Раджа Чари, Кайла Бэррон, а также Маттиас Маурер из Германии.

Планируется, что экипаж проведёт на МКС около шести месяцев.

24 апреля космический корабль Crew Dragon 2 компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту состыковался с Международной космической станцией, экипаж перешёл на станцию.