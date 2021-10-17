Актриса Пересильд рассказала о работе на МКС «на грани возможностей»

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Актриса Юлия Пересильд рассказала RT, что боялась физически не справиться с задачей снять фильм в космосе. По её словам, при этом команде удалось выполнить работу «подробнее, чем планировали».
Актриса Пересильд рассказала о работе на МКС «на грани возможностей»
  • РИА Новости

«Сложно» или «тяжело» — это слова просто сюда не подходящие, потому что всё, что ни делалось, всё делалось на грани человеческих возможностей, наших в первую очередь», — рассказала она спецкору RT Косте Рожкову.

Актриса подчеркнула, что команде удалось сделать больше, чем изначально они изначально намеревались сделать в рамках 12-дневных съёмок.

«Для нас это всё было в первый раз. Мы, конечно, не космонавты, мы не люди, которые десять лет готовились... Мы люди, которые подготовились за четыре месяца, люди противоположной профессии... Всё было на грани: кажется, что уже не можешь, но ещё усилие — и всё получается», — рассказала Пересильд.

Утром 17 октября киноэкипаж в составе космонавта Олега Новицкого, режиссёра Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд вернулся на Землю, спускаемый аппарат приземлился в Казахстане

Клим Шипенко вместе с Юлией Пересильд в течение 12 дней снимал фильм «Вызов» на земной орбите.

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