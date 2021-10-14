Все запущенные с космодрома Восточный спутники OneWeb вышли на орбиту
- @roscosmos
Об этом компания сообщила на своей странице в Twitter.
«Все 36 спутников связи OneWeb успешно отделились от российского разгонного блока «Фрегат» и выведены на целевые орбиты!» — говорится в заявлении.
Все 36 спутников связи #OneWeb успешно отделились от российского разгонного блока «Фрегат» и выведены на целевые орбиты!— РОСКОСМОС (@roscosmos) October 14, 2021
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All 36 @OneWeb communications satellites successfully separated from the Russian Fregat upper stage! pic.twitter.com/hnJhVBnyVp
Ранее сообщалось, что Госкомиссия допустила ракету «Союз» со спутниками OneWeb к пуску с Восточного.