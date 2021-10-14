Все запущенные с космодрома Восточный спутники OneWeb вышли на орбиту

В российской корпорации «Роскосмос» заявили, что все 36 британских спутников связи OneWeb, запущенных с космодрома Восточный, были выведены на орбиту.

Об этом компания сообщила на своей странице в Twitter.

«Все 36 спутников связи OneWeb успешно отделились от российского разгонного блока «Фрегат» и выведены на целевые орбиты!» — говорится в заявлении.

Все 36 спутников связи #OneWeb успешно отделились от российского разгонного блока «Фрегат» и выведены на целевые орбиты!

//

All 36 @OneWeb communications satellites successfully separated from the Russian Fregat upper stage! pic.twitter.com/hnJhVBnyVp — РОСКОСМОС (@roscosmos) October 14, 2021

Ранее сообщалось, что Госкомиссия допустила ракету «Союз» со спутниками OneWeb к пуску с Восточного.