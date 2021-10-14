Ракета «Союз» с британскими спутниками стартовала с космодрома Восточный
- @roscosmos
«Роскосмос» ведёт прямую трансляцию.
«Состоялось отделение орбитального блока в составе разгонного блока «Фрегат» и спутников», — говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.
#OneWeb: 562,5 с → состоялось отделение орбитального блока в составе разгонного блока «Фрегат» и спутников #OneWeb.— РОСКОСМОС (@roscosmos) October 14, 2021
В течение 3,5 часа новые космические аппараты будут отделяться от разгонного блока. Следите за нашими обновлениями! pic.twitter.com/Qktx7H5uBa
Ранее госкомиссия допустила ракету «Союз» со спутниками OneWeb к пуску с Восточного.