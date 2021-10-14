Ракета «Союз» с британскими спутниками стартовала с космодрома Восточный

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На космодроме Восточный произошёл старт ракеты «Союз-2.1б» с 36 спутниками связи британской компании OneWeb.
Ракета «Союз» с британскими спутниками стартовала с космодрома Восточный
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«Состоялось отделение орбитального блока в составе разгонного блока «Фрегат» и спутников», — говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.

Ранее госкомиссия допустила ракету «Союз» со спутниками OneWeb к пуску с Восточного.

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