Ракета «Союз» с британскими спутниками стартовала с космодрома Восточный

На космодроме Восточный произошёл старт ракеты «Союз-2.1б» с 36 спутниками связи британской компании OneWeb.

«Роскосмос» ведёт прямую трансляцию.

«Состоялось отделение орбитального блока в составе разгонного блока «Фрегат» и спутников», — говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.

#OneWeb: 562,5 с → состоялось отделение орбитального блока в составе разгонного блока «Фрегат» и спутников #OneWeb.



В течение 3,5 часа новые космические аппараты будут отделяться от разгонного блока. Следите за нашими обновлениями! pic.twitter.com/Qktx7H5uBa — РОСКОСМОС (@roscosmos) October 14, 2021

Ранее госкомиссия допустила ракету «Союз» со спутниками OneWeb к пуску с Восточного.