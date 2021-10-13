Космонавт Борисенко прокомментировал известие о готовящейся миссии на Венеру

Лётчик-космонавт Герой России Андрей Борисенко прокомментировал известие о том, что в 2029 году в России планируют первый в истории страны запуск миссии к Венере.

Речь идёт о межпланетной станции «Венера-Д», которая состоит из орбитального и посадочного аппаратов для комплексного изучения атмосферы Венеры, её поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы.

Венера интересна для изучения тем, что относится к планетам так называемой земной группы, объяснил Борисенко в беседе с телеканалом «360».

По его словам, у этой планеты достаточно активная атмосфера и, по текущим данным, активная вулканология.

«Есть теория, есть версия о том, что она (Венера. — RT) является зеркалом нашего прошлого, когда Земля находилась примерно на такой же стадии развития», — добавил Борисенко.

Ранее лётчик-испытатель Андрей Воропаев в беседе с Inforeactor рассказал, как выбрал профессию.