Космонавт Борисенко прокомментировал известие о готовящейся миссии на Венеру
- Reuters
Речь идёт о межпланетной станции «Венера-Д», которая состоит из орбитального и посадочного аппаратов для комплексного изучения атмосферы Венеры, её поверхности, внутреннего строения и окружающей плазмы.
Венера интересна для изучения тем, что относится к планетам так называемой земной группы, объяснил Борисенко в беседе с телеканалом «360».
По его словам, у этой планеты достаточно активная атмосфера и, по текущим данным, активная вулканология.
«Есть теория, есть версия о том, что она (Венера. — RT) является зеркалом нашего прошлого, когда Земля находилась примерно на такой же стадии развития», — добавил Борисенко.
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