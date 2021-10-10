Страховщики выплатили более 500 млн рублей за гибель «Блиц-М»

Страховая компания «Ингосстрах» выплатила более 500 млн рублей за гибель отечественного космического аппарата «Блиц-М», который запустили в декабре 2019 года, но он не смог отделиться от разгонного блока «Бриз-КМ».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные из презентации страховой компании «Ингосстрах».

Из материалов страховой компании следует, что в прошлом году убытки по рискам «Роскосмоса» из-за гибели космического аппарата составили 501 млн 397 тыс. рублей.

Сферический стеклянный спутник запустили в декабре 2019 года с космодрома Плесецк. «Блиц-М» вывели на расчётную орбиту, однако он не смог отделиться от разгонного блока и использоваться в качестве цели для калибровки наземных станций, которые следят за космическими объектами.