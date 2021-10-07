У хутора Воскресенского в Краснодарском крае археологи нашли каменный алтарь.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

По мнению учёных, алтарь может быть связан с культом древнегреческого бога Гермеса.

«В настоящее время в научном сообществе ведутся дискуссии о том, к чему относится обнаруженное монументальное строение: имело ли оно сакральные функции, было древним античным храмом или играло роль общественного здания, внутри которого имелись помещения для религиозных служений», — заявил вице-губернатор Сергей Болдин.

Ранее Nation News сообщал, что археологическая экспедиция обнаружила в Югре захоронение XVII века.