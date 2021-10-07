В Краснодарском крае археологи нашли каменный алтарь
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Об этом сообщает портал «Юга.ру».
По мнению учёных, алтарь может быть связан с культом древнегреческого бога Гермеса.
«В настоящее время в научном сообществе ведутся дискуссии о том, к чему относится обнаруженное монументальное строение: имело ли оно сакральные функции, было древним античным храмом или играло роль общественного здания, внутри которого имелись помещения для религиозных служений», — заявил вице-губернатор Сергей Болдин.
Ранее Nation News сообщал, что археологическая экспедиция обнаружила в Югре захоронение XVII века.