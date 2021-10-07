Аналитик Кусков дал рекомендации по установке Windows 11

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков дал рекомендации желающим установить на свой компьютер новую операционную систему (ОС) Windows 11.

В начале необходимо проверить компьютер на готовность принять новую операционную систему, сказал он в беседе с радио Sputnik.

«Если вы не хотите, чтобы ваш компьютер «тормозил», надо посмотреть требования (новой ОС. — RT) к конфигурации устройства. В случае, если компьютер им соответствует, можно смело ставить. Если же ваш компьютер старенький, нужно взвесить все за и против», — добавил Кусков.

Ранее руководитель бизнеса кибербезопасности Tet Артур Филатов в беседе с «Газетой.Ru» напомнил о рисках при использовании пиратских версий операционной системы Windows.