Аналитик Кусков дал рекомендации по установке Windows 11

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Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков дал рекомендации желающим установить на свой компьютер новую операционную систему (ОС) Windows 11.
Аналитик Кусков дал рекомендации по установке Windows 11
  • Pixabay

В начале необходимо проверить компьютер на готовность принять новую операционную систему, сказал он в беседе с радио Sputnik.

«Если вы не хотите, чтобы ваш компьютер «тормозил», надо посмотреть требования (новой ОС. — RT) к конфигурации устройства. В случае, если компьютер им соответствует, можно смело ставить. Если же ваш компьютер старенький, нужно взвесить все за и против», — добавил Кусков.

Ранее руководитель бизнеса кибербезопасности Tet Артур Филатов в беседе  с «Газетой.Ru» напомнил о рисках при использовании пиратских версий операционной системы Windows.

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