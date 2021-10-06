В NASA высказались о возможных сроках полёта российского космонавта на МКС на Crew Dragon
- globallookpress.com
По его словам, на прошлой неделе он был в Москве, где российская и американская стороны обсуждали в числе прочих вопросов обмен экипажами.
«Наша цель — чтобы российский космонавт вошёл в состав Crew-5», — цитирует его РИА Новости.
Как отметил представитель NASA, американская сторона представила свой проект соглашения «Роскосмосу», теперь дело за российским ведомством, после чего соглашение должно быть утверждено правительствами двух стран.
В NASA назвали сроки отправки первого гражданского экипажа на МКС.