На МКС впервые удалось вырастить перец

Впервые на борту Международной космической станции (МКС) учёным удалось вырастить перец, говорится в сообщении космического центра имени Кеннеди NASA.

«Хьюстон, у нас есть перец! Растения перца чили, растущие на МКС, недавно принесли свои плоды. Цветы были опылены дистанционно нашими специалистами и вручную с помощью астронавтов NASA на станции», — говорится в сообщении центра в аккаунте в Twitter.

Перец начали выращивать в американской оранжерее в июле.

В 2016 году российские члены экипажа МКС-49/50 Андрей Борисенко и Сергей Рыжиков планировали провести на борту станции эксперимент по выращиванию сельхозкультур, однако новая оранжерея была утрачена в декабре того же года из-за аварийного запуска «Прогресса МС-04».