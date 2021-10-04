На российском сегменте МКС заработал второй туалет

На российском сегменте Международной космической станции (МКС) заработал второй туалет, он развёрнут в новом модуле «Наука», который пристыковался к МКС в июле.

Об этом стало известно из переговоров экипажа с Землёй, которые транслирует NASA.

«Готов проверить в боевых условиях», — сказал космонавт Олег Новицкий после завершения подключения туалета в новом модуле. Его слова приводит РИА Новости.

Специалист подмосковного Центра управления полётами положительно ответил космонавту.

«Разрешаем боевое использование... Присматривайте за этим туалетом», — сказал он.

На МКС теперь работает три туалета российского производства, они расположены в модулях «Звезда», «Наука» и Tranquility.

Как напоминает агентство, в октябре 2020 года на МКС доставили американский туалет UWMS, разработанный NASA «с учётом пожеланий астронавтов о комфорте и простоте использования». По утверждению производителя, он на 65% компактнее и на 40% легче российского, однако пока астронавтам не удалось наладить его работу, говорится в сообщении.

4 октября Госкомиссия по проведению лётных испытаний пилотируемых космических комплексов утвердила составы основного и дублирующего экипажей транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19».

Ракету «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-19», в котором актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко 5 октября отправятся на МКС, установили на стартовом столе космодрома Байконур.