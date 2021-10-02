Посол России вручил первому космонавту Австрии памятный знак МИД России

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Посол России в Австрии Дмитрий Любинский наградил нагрудным знаком «За взаимодействие» МИД России первого австрийского космонавта Франца Фибёка в честь 30-й годовщины советско-австрийской космической экспедиции AustroMir-91.
Посол России вручил первому космонавту Австрии памятный знак МИД России
  • © facebook.com/RusBotschaftWien

«Первый (и пока единственный) австрийский космонавт Франц Фибёк награждён нагрудным знаком «За взаимодействие» МИД России. С большим удовольствием выполнил почетную миссию, вручив по поручению Сергея Викторовича Лаврова заслуженную награду Францу», — написал Любинский на своей странице в Facebook.

В 1991 году космический корабль «Союз ТМ-13» доставил на орбитальный научный комплекс «Мир» первого австрийского космонавта-исследователя Франца Артура Фибёка и первого космонавта-исследователя из Казахстана Токтара Аубакирова. Фибёк на данный момент является единственным австрийцем, побывавшим в космосе.

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