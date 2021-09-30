Орбиту МКС скорректируют 12 октября

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Очередная плановая коррекция высоты орбиты Международной космической станции запланирована на 12 октября 2021 года. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».
Орбиту МКС скорректируют 12 октября
  • ©Олег Новицкий/Роскосмос

Отмечается, что, согласно предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ЦНИИмаш (входит в состав госкорпорации «Роскосмос»), «в 10:28 по московскому времени будет выдана команда на включение двигателей служебного модуля «Звезда» российского сегмента МКС, которые проработают 34,7 секунды».

«Импульс составит 0,48 м/с. После проведения корректирующего манёвра высота орбиты станции увеличится на 0,8 км», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что корабль «Союз МС-18», названный в честь Юрия Гагарина, перестыкован на новый модуль «Наука».

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