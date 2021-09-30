Орбиту МКС скорректируют 12 октября

Очередная плановая коррекция высоты орбиты Международной космической станции запланирована на 12 октября 2021 года. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

Отмечается, что, согласно предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ЦНИИмаш (входит в состав госкорпорации «Роскосмос»), «в 10:28 по московскому времени будет выдана команда на включение двигателей служебного модуля «Звезда» российского сегмента МКС, которые проработают 34,7 секунды».

«Импульс составит 0,48 м/с. После проведения корректирующего манёвра высота орбиты станции увеличится на 0,8 км», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что корабль «Союз МС-18», названный в честь Юрия Гагарина, перестыкован на новый модуль «Наука».