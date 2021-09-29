Минимум один долгосрочный симптом обнаружен у 37% переболевших COVID-19
- Reuters
Наиболее распространённые симптомы включали проблемы с дыханием, усталость, боль и тревожность, сообщает Deccan Herald со ссылкой на исследования Оксфордского университета.
Сотрудники университета изучили симптомы у более чем 270 000 переболевших COVID-19.
«Эта информация будет иметь важное значение для предотвращения или эффективного лечения долгосрочных последствий влияния COVID-19 на здоровье», — заявил профессор Оксфордского университета Пол Харрисон, возглавлявший исследование.
Ранее ВОЗ отметила снижение числа выявляемых случаев COVID-19 в мире.