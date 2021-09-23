На территории Кубани в октябре можно увидеть два крупных звездопада

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На территории Краснодарского края можно будет увидеть два крупных звездопада в октябре.
На территории Кубани в октябре можно увидеть два крупных звездопада
  • Reuters

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на сайт Московского планетария.

В частности, 8 октября ожидается звездопад Дракониды. В вечерние часы в ясную погоду будет видно жёлтые или красноватые метеоры, медленно летящие по небу от области, где расположена «голова» созвездия Дракона.

21 октября можно будет понаблюдать за метеорным потоком из созвездия Орион — Орионидами. Такой звездопад отличается по белому свечению метеоров, которые иногда бывают красными, сине-зелёными и оранжевыми.

Ранее НСН передавала, что в связи с проведением ремонтных работ и модернизацией оборудования Московский планетарий с 23 августа закрыт на ремонт.

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