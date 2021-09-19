В SpaceX сообщили о возвращении на Землю корабля с гражданским экипажем

Американская компания SpaceX сообщила о возвращении на Землю корабля, который осуществлял первый в мире полёт с полностью гражданским экипажем на борту.

«Приводнение! Добро пожаловать на планету Земля», — говорится в сообщении компании в Twitter.

Ранее стало известно, что SpaceX впервые в истории осуществила запуск ракеты-носителя с кораблём Crew Dragon с гражданским экипажем на борту.

Позднее сообщалось о выходе корабля на орбиту. Командиром экипажа стал 38-летний американский миллиардер Джаред Айзекман, который и оплатил все четыре места на корабле.

Также в экипаж вошли 51-летняя профессор геологии Сайен Проктор, 41-летний сотрудник аэрокосмической корпорации Lockheed Martin Крис Семброски и 29-летняя врач из детской больницы в Мемфисе Хейли Арсено.