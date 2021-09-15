Археологи нашли коллекцию украшений III века на раскопках в Крыму

Археологи Крымского федерального университета нашли коллекцию украшений III века на раскопках в могильнике Опушки под Симферополем.

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Большинство найденных образцов хорошо сохранились и представляют ценность для музейной коллекции. Серьги целиком золотые, у серебряных браслетов фольгой покрывались отдельные детали», — заявил профессор кафедры истории древнего мира и Средних веков КФУ Игорь Храпунов.

Также обнаружены новые экземпляры мечей аланских воинов, относящиеся к IV веку.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что археологи нашли 147 античных монет во время раскопок в Красноармейском районе Краснодарского края.