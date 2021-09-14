Соучредитель Apple Стив Возняк объявил о создании собственной космической компании

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Соучредитель компании Apple Стив Возняк сделал заявление о создании своей космической компании Privateer Space.
Соучредитель Apple Стив Возняк объявил о создании собственной космической компании
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«Создаётся частная космическая компания, которая не будет похожа на другие», — написал он в Twitter.

В описании к видео, прикреплённому к твиту, говорится, что Privateer Space основана Возняком совместно с американским инженером и гендиректором робототехнической компании Ripcord Алексом Филдингом.

Ожидается, что подробнее о планах Privateer Space расскажут на технологической конференции, которая будет проходить с 14 по 17 сентября.

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