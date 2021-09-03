Российские космонавты вышли в открытый космос

Российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров вышли в открытый космос с борта Международной космической станции.

Об этом сообщается на странице «Роскосмоса» в Twitter.

Олег Новицкий тоже за бортом Международной космической станции! Космонавты выводят укладки с перекидными поручнями.



А у нас тем временем в гостях космонавт-испытатель Марк Серов: https://t.co/ePEKyursWzpic.twitter.com/KeFGBdeucD — РОСКОСМОС (@roscosmos) September 3, 2021

Ранее в пресс-службе «Роскосмоса» сообщили, что «внекорабельная деятельность космонавтов «Роскосмоса» Олега Новицкого и Петра Дуброва, ранее планировавшаяся на 2 и 8 сентября 2021 года, перенесена на 3 и 9 сентября».