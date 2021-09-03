Российские космонавты вышли в открытый космос

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Российские космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров вышли в открытый космос с борта Международной космической станции.
Российские космонавты вышли в открытый космос
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Об этом сообщается на странице «Роскосмоса» в Twitter.

Ранее в пресс-службе «Роскосмоса» сообщили, что «внекорабельная деятельность космонавтов «Роскосмоса» Олега Новицкого и Петра Дуброва, ранее планировавшаяся на 2 и 8 сентября 2021 года, перенесена на 3 и 9 сентября».

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