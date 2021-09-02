Вирусолог Аграновский объяснил рост заболеваемости коронавирусом в Израиле

Короткая ссылка
Вирусолог, профессор МГУ и доктор биологических наук Алексей Аграновский прокомментировал рост заболеваемости коронавирусом в Израиле.
Вирусолог Аграновский объяснил рост заболеваемости коронавирусом в Израиле
  • Reuters

«В настоящее время во многих странах, включая Израиль, доминирует штамм «дельта», способный заражать детей и подростков, которые раньше не болели и которых не прививали. Кроме того, «дельта» частично преодолевает вакцинную защиту у привитых взрослых. Отсюда рост заболеваемости», — пояснил доктор биологических наук в разговоре с Lenta.ru.

Как пишет Haaretz, по данным Министерства здравоохранения, в среду, 1 сентября, в стране было зарегистрировано 11 187 новых случаев коронавируса, что на 1755 больше, чем в предыдущий день.

Отмечается, что 5 494 230 человек в Израиле получили две дозы вакцины COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить