Вирусолог Аграновский объяснил рост заболеваемости коронавирусом в Израиле

Вирусолог, профессор МГУ и доктор биологических наук Алексей Аграновский прокомментировал рост заболеваемости коронавирусом в Израиле.

«В настоящее время во многих странах, включая Израиль, доминирует штамм «дельта», способный заражать детей и подростков, которые раньше не болели и которых не прививали. Кроме того, «дельта» частично преодолевает вакцинную защиту у привитых взрослых. Отсюда рост заболеваемости», — пояснил доктор биологических наук в разговоре с Lenta.ru.

Как пишет Haaretz, по данным Министерства здравоохранения, в среду, 1 сентября, в стране было зарегистрировано 11 187 новых случаев коронавируса, что на 1755 больше, чем в предыдущий день.

Отмечается, что 5 494 230 человек в Израиле получили две дозы вакцины COVID-19.