В «Роскосмосе» заявили, что безопасности МКС до 2025 года ничто не угрожает

Руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Владимир Устименко заявил, что ситуация с безопасностью и работоспособностью МКС на период до 2025 года находится под контролем.

«На период по 2025 год, особенно после успешного запуска и стыковки с МКС российского модуля «Наука», ситуация с безопасностью и работоспособностью станции находится под контролем», — цитирует РИА Новости Устименко.

По его словам, состояние российского и американского сегментов МКС постоянно анализируется специалистами.

Ранее генеральный конструктор ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимир Соловьёв, руководитель полёта российского сегмента МКС, космонавт, дважды Герой Советского Союза, сообщил, что в рамках обследования российского сегмента МКС космонавты обнаружили новые трещины в наиболее старом модуле станции — «Заря».