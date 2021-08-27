Археологи нашли 147 античных монет во время раскопок в Краснодарском крае

Археологи нашли 147 античных монет во время раскопок в Красноармейском районе Краснодарского края.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Монеты были обнаружены в зоне, где пролегает трасса Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк, отметил вице-губернатор Сергей Болдин. Находки переданы для исследований и реставрации в музей-заповедник «Фанагория».

Монеты были отчеканены в Пантикапее — современной Керчи. Клад могли зарыть в первой половине III в. до н. э.

Ранее ОТР сообщало, что археологи обнаружили захоронение эпохи Поздней бронзы недалеко от села Аскиз в Хакасии.