Археологи нашли 147 античных монет во время раскопок в Краснодарском крае

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Археологи нашли 147 античных монет во время раскопок в Красноармейском районе Краснодарского края.
Археологи нашли 147 античных монет во время раскопок в Краснодарском крае
  • © Пресс-служба администрации Краснодарского края

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Монеты были обнаружены в зоне, где пролегает трасса Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк, отметил вице-губернатор Сергей Болдин. Находки переданы для исследований и реставрации в музей-заповедник «Фанагория».

Монеты были отчеканены в Пантикапее — современной Керчи. Клад могли зарыть в первой половине III в. до н. э.

Ранее ОТР сообщало, что археологи обнаружили захоронение эпохи Поздней бронзы недалеко от села Аскиз в Хакасии.

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