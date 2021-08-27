Во время раскопок в центре Москвы найдено 285 артефактов XIX века

Короткая ссылка
Во время раскопок на территории бывшего Московского императорского воспитательного дома найдено 285 артефактов XIX века.
Во время раскопок в центре Москвы найдено 285 артефактов XIX века
  • © Пресс-служба Мосгорнаследия

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Работы проводят сотрудники Института археологии Российской академии наук.

«Новые находки — прекрасные иллюстрации богатой истории этого здания. Среди интересных артефактов — старинный жетон воспитанника. Он представляет собой овальный костяной медальон с вырезанным индивидуальным номером 7098 и годом — 1853. Такой жетон изготовлялся для каждого ребёнка», — заявил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

По его словам, археологи изучат артефакты, приведут их в порядок и передадут в один из столичных музеев.

Как отметил Емельянов, раскопки на территории объекта ещё не завершены, поэтому до наступления холодов могут быть найдены и другие интересные свидетельства прошлых веков.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в исторической части Калининграда обнаружены руины XIV века.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить