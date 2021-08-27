Во время раскопок в центре Москвы найдено 285 артефактов XIX века

Во время раскопок на территории бывшего Московского императорского воспитательного дома найдено 285 артефактов XIX века.

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Работы проводят сотрудники Института археологии Российской академии наук.

«Новые находки — прекрасные иллюстрации богатой истории этого здания. Среди интересных артефактов — старинный жетон воспитанника. Он представляет собой овальный костяной медальон с вырезанным индивидуальным номером 7098 и годом — 1853. Такой жетон изготовлялся для каждого ребёнка», — заявил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

По его словам, археологи изучат артефакты, приведут их в порядок и передадут в один из столичных музеев.

Как отметил Емельянов, раскопки на территории объекта ещё не завершены, поэтому до наступления холодов могут быть найдены и другие интересные свидетельства прошлых веков.

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