Во время раскопок в центре Москвы найдено 285 артефактов XIX века
- © Пресс-служба Мосгорнаследия
Об этом сообщает Nation News со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Работы проводят сотрудники Института археологии Российской академии наук.
«Новые находки — прекрасные иллюстрации богатой истории этого здания. Среди интересных артефактов — старинный жетон воспитанника. Он представляет собой овальный костяной медальон с вырезанным индивидуальным номером 7098 и годом — 1853. Такой жетон изготовлялся для каждого ребёнка», — заявил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
По его словам, археологи изучат артефакты, приведут их в порядок и передадут в один из столичных музеев.
Как отметил Емельянов, раскопки на территории объекта ещё не завершены, поэтому до наступления холодов могут быть найдены и другие интересные свидетельства прошлых веков.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в исторической части Калининграда обнаружены руины XIV века.