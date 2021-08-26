Кириенко рассказал о важности наукоградов для России

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко поприветствовал участников Форума городов высокого научного и технологического потенциала.

Об этом сообщает газета «Известия».

«Эти города когда-то создавались как точки прорывного развития. И конечно, очень важны производственные научные мощности, которые в них расположены. От этого зависит их конкурентоспособность и будущее. Но в неменьшей степени эта конкурентоспособность и это будущее зависят от того, какие условия там будут созданы для жизни людей», — заявил Кириенко.

По его словам, важно обустроить среду, где люди могли бы реализовывать свои способности. Это должно совмещаться с возможностью жить в комфортной городской среде.

«Это очень хорошо понимали наши предшественники, которые закладывали уникальные наукограды и моногорода, когда в сложное время, когда они создавались, уже тогда находились средства не только для решения промышленных задач, но и создания современной городской среды», — отметил Кириенко.

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