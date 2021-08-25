Более 30 спутников связи OneWeb доставлены на Байконур

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Самолёт Ан-124 доставил 34 спутника связи OneWeb на космодром Байконур.
Более 30 спутников связи OneWeb доставлены на Байконур
  • © Пресс-служба Роскосмоса
  • РИА Новости

«На космодром Байконур доставлена новая партия из 34 космических аппаратов #OneWeb миссии №36. Следующий этап технологических мероприятий — подготовка аппаратов на техническом комплексе», — говорится в сообщении «Роскосмоса» в Twitter.

Отмечается, что запуск с площадки №31 запланирован на 14 сентября.

Ранее исполнительный директор Arianespace Стефан Исраэль назвал дату запуска следующей группы спутников OneWeb.

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