В России появится система на базе ИИ для выявления производителей наркотиков

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Пресс-служба Национальной технологической инициативы сообщила, что система выявления производителей наркотиков и торговцев появится в России в 2022 году.
В России появится система на базе ИИ для выявления производителей наркотиков
  • Pixabay

Об этом пишут «Известия».

Как объяснили специалисты, система, о которой идёт речь, представляет собой программу, которая будет интегрироваться во внутренние системы компаний сферы ЖКХ (вода, электроэнергия, другие).

При помощи технологии искусственного интеллекта (ИИ) и заданных алгоритмов она будет выявлять помещения в зоне риска, например, те, в которых отмечается крайне увеличенное потребление воды или электричества.

Разработчики назвали свой проект «НаркоNET». По словам авторов, производители наркотических веществ, устраивая домашнюю лабораторию, расходуют чрезмерное количество ресурсов.

По сообщениям агентства «Крыминформ», в августе силовики ликвидировали подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков, действовавшую в Крыму.

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