Рогозин: космонавтика не должна быть нацелена на бегство миллиардеров с Земли
- globallookpress.com
- © Roscosmos
«Мое мнение: космонавтика — великое достижение человечества. Нацелена она должна быть не на поиск возможности бегства с нашей планеты отдельно избранных миллиардеров, а на воссоздание условий для выживания людей на Земле», — написал Рогозин в своём Facebook.
Он уточнил, что космонавтика должна быть нацелена на сохранение планеты вопреки её эксплуатации «варварским капитализмом».
Рогозин также подчеркнул роль космонавтики в в развитии коммуникации между континентами и народами.
Ранее Дмитрий Рогозин заявил, что наказание за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) должно быть жёстче.