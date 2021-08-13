Рогозин: космонавтика не должна быть нацелена на бегство миллиардеров с Земли

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что целью космонавтики должно быть не бегство миллиардеров с Земли, а создание условий выживания людей на планете.
Рогозин: космонавтика не должна быть нацелена на бегство миллиардеров с Земли
  • globallookpress.com
  • © Roscosmos

«Мое мнение: космонавтика — великое достижение человечества. Нацелена она должна быть не на поиск возможности бегства с нашей планеты отдельно избранных миллиардеров, а на воссоздание условий для выживания людей на Земле», — написал Рогозин в своём Facebook.

Он уточнил, что космонавтика должна быть нацелена на сохранение планеты вопреки её эксплуатации «варварским капитализмом».

Рогозин также подчеркнул роль космонавтики в в развитии коммуникации между континентами и народами.

Ранее Дмитрий Рогозин заявил, что наказание за коррупцию в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) должно быть жёстче.

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