В ВОЗ рассказали о «лямбда» и «дельта» штаммах коронавируса

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Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия 1» рассказала о «лямбда» и «дельта» штаммах коронавируса.
В ВОЗ рассказали о «лямбда» и «дельта» штаммах коронавируса
  • Reuters

«Если посмотреть штамм «альфа», который первым обнаружили в Великобритании, тогда «дельта» на 50% более заразна», — приводит её слова ТАСС.

По её словам, под вниманием ВОЗ находится штамм «лямбда», который впервые обнаружили в августе 2020 года в Южной Америке. Вуйнович отметила, что «сейчас рассматривается, вытесняют ли этот штамм другие штаммы, имеет ли он какие-то характеристики, которые более заразны».

Она заявила, что главное сейчас прекратить передачу вируса от человека к человеку, поскольку это позволяет вирусу мутировать.

Также Вуйнович заявила, что ВОЗ зафиксировала стабилизацию и медленное снижение случаев инфицирования коронавирусом в России.

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