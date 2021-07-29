Астрофизик рассказал о метеорном потоке Южные дельта-Аквариды

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Ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга при МГУ астрофизик Сергей Попов рассказал о метеорном потоке Южные дельта-Аквариды, который ожидается в предстоящую ночь.
Астрофизик рассказал о метеорном потоке Южные дельта-Аквариды
  • Pixabay

«Вообще говоря, это не дождь, а один метеор раз в несколько минут, если вы успеете осмотреть всё небо. Южные дельта-Аквариды — это как раз примерно такой поток. Сейчас ожидается его максимум», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, даже в идеальных условиях один метеор можно будет видеть именно раз в несколько минут, в том числе в Московской области при ясной погоде вдали от городских фонарей.

Как отметил Попов, настоящие метеорные дожди происходят довольно редко, раз в несколько десятков лет.

Ранее, как сообщала газета «Известия», в Московском планетарии заявили, что в течение августа в средних широтах с высокой долей вероятности можно будет понаблюдать за серебристыми облаками.

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