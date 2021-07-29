Минобрнауки представит первый карбоновый полигон в августе

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Минобрнауки планирует представить первый карбоновый полигон в августе.
Минобрнауки представит первый карбоновый полигон в августе
  • РИА Новости

Карбоновые полигоны — территории с уникальной экосистемой для реализации мер контроля климатически активных газов. Работу по их созданию министерство ведёт совместно с университетами, научными организациями и крупными компаниями.

«Карбоновые полигоны — знаковый на этот год проект, это задел на создание национальной системы мониторинга парниковых газов. В конце августа мы планируем презентовать один из первых, наиболее готовых карбоновых полигонов», — заявил на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.

По его словам, карбоновые полигоны — особо подобранные экосистемы для изучения выбросов и углеродного баланса, позволяющие вести разработку и адаптацию технологий дистанционного учёта наземной и подземной фитомассы, разработку математических моделей углеродного баланса и климата.

Как отметил Фальков, в этом году планируется создать карбоновые полигоны в Новосибирской, Тюменской, Свердловской и Калининградской областях, а также в Краснодарском крае, Чечне и на Сахалине.

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