В NASA прокомментировали возможность полёта россиян на Crew Dragon

Руководитель программы Международной космической станции (МКС) в NASA Джоэл Монталбано заявил, что российские космонавты смогут полететь на МКС на американском пилотируемом корабле Crew Dragon не раньше весны 2022 года.

«Мы всё ещё продолжаем работу с Госдепартаментом и российским МИД по поводу (обмена) запусками российского экипажа на американском (корабле) и (российском) «Союзе». Первая возможность для этого может появиться на четвёртой миссии (Crew Dragon, Crew-4)», — приводит РИА Новости его слова.

Третья миссия Crew-3 планируется на октябрь 2021 года, её состав уже сформирован — в него войдут три астронавта США и один немецкий астронавт. Запуск Crew-4 ожидается в апреле 2022 года.

Предполагалось, что в будущем доставка международных экипажей на МКС будет вестись на ротационной основе — на «Союзах» и Crew Dragon, но точные сроки пока не назывались.

В апреле 2021 года генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что корпорация не ведёт переговоров со SpaceX о доставке российских космонавтов на Международную космическую станцию с помощью кораблей Crew Dragon.