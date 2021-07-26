BioNTech планирует создать вакцину от малярии к концу 2022 года

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Немецкая фирма BioNTech, которая совместно с американской Pfizer создала вакцину от коронавируса, планирует использовать эту технологию для создания вакцины от малярии.
BioNTech планирует создать вакцину от малярии к концу 2022 года
  • Reuters

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«BioNTech сегодня объявила о старте своего проекта по малярии, который предполагает разработку хорошо переносимой и высокоэффективной вакцины от малярии и обеспечение устойчивого снабжения вакцинами на африканском континенте», — сообщается в пресс-релизе.

Отмечается, что отобрать наиболее перспективные образцы для старта клинических испытаний планируется к концу 2022 года. 

Кроме того, BioNTech также намерена в 2022 году начать клинические испытания вакцины против туберкулёза. 

Масштабные испытания первой мире вакцины от малярии были завершены в 2019 году, однако ВОЗ не дала ей широкого применения из-за низкой эффективности.

Ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен создать в Африке мощности по производству вакцин от инфекционных заболеваний и выделить на эти цели €1 млрд.

В конце июня сообщалось, что ВОЗ выдала Китаю сертификат, подтверждающий статус «свободной от малярии» страны.

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