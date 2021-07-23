Рогозин провёл совещание по оценке работы систем модуля «Наука»

Короткая ссылка
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин провёл совещание в подмосковном Центре управления полётами по оценке работы систем и агрегаторов модуля «Наука», которому предстоит стыковка с Международной космической станцией.
Рогозин провёл совещание по оценке работы систем модуля «Наука»
  • РИА Новости

«На совещании был заслушан доклад руководителя полётом российского сегмента МКС, генерального конструктора РКК «Энергия» Владимира Соловьёва о ходе выполнения программы полёта. Сейчас продолжается плановая работа по циклограмме», — говорится в сообщении госкорпорации.

Накануне специалисты ЦУП провели два корректирующих манёвра модуля. Данные телеметрии подтвердили работоспособность двигательной установки «Науки», отметили в «Роскосмосе».

Тестовое включение двигательной установки модуля и импульс формирования орбиты были отработаны штатно.

21 июля с Байконура стартовала ракета-носитель «Протон-М» с многоцелевым лабораторным модулем «Наука», который будет доставлен на Международную космическую станцию. Его стыковка с МКС запланирована на 29 июля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить