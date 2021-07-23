Рогозин провёл совещание по оценке работы систем модуля «Наука»

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин провёл совещание в подмосковном Центре управления полётами по оценке работы систем и агрегаторов модуля «Наука», которому предстоит стыковка с Международной космической станцией.

«На совещании был заслушан доклад руководителя полётом российского сегмента МКС, генерального конструктора РКК «Энергия» Владимира Соловьёва о ходе выполнения программы полёта. Сейчас продолжается плановая работа по циклограмме», — говорится в сообщении госкорпорации.

Накануне специалисты ЦУП провели два корректирующих манёвра модуля. Данные телеметрии подтвердили работоспособность двигательной установки «Науки», отметили в «Роскосмосе».

Тестовое включение двигательной установки модуля и импульс формирования орбиты были отработаны штатно.

21 июля с Байконура стартовала ракета-носитель «Протон-М» с многоцелевым лабораторным модулем «Наука», который будет доставлен на Международную космическую станцию. Его стыковка с МКС запланирована на 29 июля.