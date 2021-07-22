Вирусолог прокомментировал появление штамма коронавируса «гамма» в России

Член-корреспондент РАН, вирусолог Сергей Нетёсов прокомментировал появление штамма коронавируса «гамма» в России.

«Самый опасный и самый вытесняющий — вариант «дельта». С бразильского варианта пора снимать высшую категорию (опасности. — RT), если что-то чрезвычайно новое в нём не появилось», — сказал он в беседе с Life.ru.

Ранее Николай Крючков, иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук, заявил в беседе с URA.RU, что штамм коронавируса «гамма» может оказаться особенно опасным для переболевших COVID-19.